Вторая дочь Охлобыстина вышла замуж — счастливый отец поздравил молодых бурными аплодисментами

Иван Охлобыстин поделился в социальных сетях радостным видео — его дочь Евдокия вышла замуж за своего избранника Георгия. Актер опубликовал фото и видео прямо из московского ЗАГСа.

«Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!», — написал актер.

Поклонников очаровала реакция самого Охлобыстина — с широкой улыбкой он долго аплодирует молодым.

О молодом человеке мало что известно, однако отец невесты, судя по всему, этот брак одобрил.