Вторая дочь Охлобыстина вышла замуж — счастливый отец поздравил молодых бурными аплодисментами
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Фото: @psykero1477
Иван Охлобыстин поделился в социальных сетях радостным видео — его дочь Евдокия вышла замуж за своего избранника Георгия. Актер опубликовал фото и видео прямо из московского ЗАГСа.
«Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!», — написал актер.
Поклонников очаровала реакция самого Охлобыстина — с широкой улыбкой он долго аплодирует молодым.
О молодом человеке мало что известно, однако отец невесты, судя по всему, этот брак одобрил.
Напомним, Иван Охлобыстин — многодетный отец и примерный семьянин. У его и его супруги шестеро детей, которые ведут обычную, не звездную жизнь, а сам актер часто признается в глубокой любви и благодарности своей жене.
Ранее актер также выдал замуж свою старшую дочь Анфису.
«Свадьба очень скромная семейная будет. Мы обычные люди, считаем, что это важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих», — рассказывал «СтарХиту» актер.