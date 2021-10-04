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Вторая дочь Охлобыстина вышла замуж — счастливый отец поздравил молодых бурными аплодисментами

Это уже вторая свадьба в семье, которую отметили в этом году. Ранее, в мае, замуж за своего избранника вышла старшая дочь звезды «Интернов» Анфиса. Теперь пришла очередь второй наследницы артиста Евдокии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Охлобыстин с дочерью

Фото: @psykero1477

Иван Охлобыстин поделился в социальных сетях радостным видео — его дочь Евдокия вышла замуж за своего избранника Георгия. Актер опубликовал фото и видео прямо из московского ЗАГСа.

«Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!», — написал актер.

Поклонников очаровала реакция самого Охлобыстина — с широкой улыбкой он долго аплодирует молодым.

О молодом человеке мало что известно, однако отец невесты, судя по всему, этот брак одобрил.

Напомним, Иван Охлобыстин — многодетный отец и примерный семьянин. У его и его супруги шестеро детей, которые ведут обычную, не звездную жизнь, а сам актер часто признается в глубокой любви и благодарности своей жене.

Ранее актер также выдал замуж свою старшую дочь Анфису.

«Свадьба очень скромная семейная будет. Мы обычные люди, считаем, что это важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих», — рассказывал «СтарХиту» актер.