Втайне от мужа: как Алла Пугачева ездила с Владимиром Кузьминым на Истру

Брат Владимира Александр вспоминает: «Мы отдыхали в государственном пансионате, куда просто так невозможно было попасть. Но вопрос быстро решил Александр Юдов — руководитель группы "Рецитал". После концерта в "Олимпийском" мы сели в Сашину 13-ю модель "Жигулей" и поехали отмечать день рождения Владимира», — рассказал он в интервью изданию «Собеседник».

И добавил интересные детали с той поездки: «Мы взяли с собой какие-то заранее приготовленные корзинки, была музыка, шашлыки, пиво, папиросы. Мы катались на лодочках, сидели до утра. На Истре не было никакой ряби, вода была как зеркало», — заключил он.