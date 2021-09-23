Втайне от мужа: как Алла Пугачева ездила с Владимиром Кузьминым на Истру
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Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
В то время когда звездный дуэт, состоящий из Аллы Борисовны и Владимира Кузьмина, исполнил хит «Две звезды», ставший шлягером, супруг Аллы Борисовны очень ревностно относился к дружбе жены с музыкантом: ему не нравился их творческий тандем и откровенно раздражали слухи об их романе. Поэтому когда возникла идея отметить день рождения Владимира в престижном пансионате, Болдина оповещать не стали.
Брат Владимира Александр вспоминает: «Мы отдыхали в государственном пансионате, куда просто так невозможно было попасть. Но вопрос быстро решил Александр Юдов — руководитель группы "Рецитал". После концерта в "Олимпийском" мы сели в Сашину 13-ю модель "Жигулей" и поехали отмечать день рождения Владимира», — рассказал он в интервью изданию «Собеседник».
И добавил интересные детали с той поездки: «Мы взяли с собой какие-то заранее приготовленные корзинки, была музыка, шашлыки, пиво, папиросы. Мы катались на лодочках, сидели до утра. На Истре не было никакой ряби, вода была как зеркало», — заключил он.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press