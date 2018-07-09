«Вся жизнь впереди»: младшие дети и внучка Пугачевой очаровали поклонников

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также внучка певицы сейчас отдыхают с семьей на Кипре. Малыши часто гуляют, загорают и плавают в море, а родные с удовольствием их фотографируют и снимают на видео.

На днях Примадонна выложила в свой микроблог яркое фото Лизы, Гарри и Клавы на прогулке. Дети выглядят очень счастливыми. Алла Борисовна подписала снимок цитатой из хита «Самоцветов»: «Вся жизнь впереди, надейся и жди!».