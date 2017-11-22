Дочь Александра Реввы растет талантливой актрисой!

Образ Артура Пирожкова — лирического героя Александра Реввы — давно стал частью имиджа известного юмориста. Как выяснилось, он находит отражение не только в его творчестве. Младшая дочь Амели вовсю подражает пластике папы, которую она, вероятнее всего, видела в его недавнем клипе «Как Челентано».

«Настоящие артисты во время исполнения песни не стесняются скрывать свои эмоции. Доброго утра и хорошего дня желает вам очаровашка Амели!!!», — написал Александр под забавным видеороликом в своем блоге, снабдив комментарий хештегами «#чих #пых #зёв #рёв».