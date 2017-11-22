Вся в папу: соблазнительный танец дочери «Артура Пирожкова» покорил Сеть
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Дочь Александра Реввы растет талантливой актрисой!
Образ Артура Пирожкова — лирического героя Александра Реввы — давно стал частью имиджа известного юмориста. Как выяснилось, он находит отражение не только в его творчестве. Младшая дочь Амели вовсю подражает пластике папы, которую она, вероятнее всего, видела в его недавнем клипе «Как Челентано».
«Настоящие артисты во время исполнения песни не стесняются скрывать свои эмоции. Доброго утра и хорошего дня желает вам очаровашка Амели!!!», — написал Александр под забавным видеороликом в своем блоге, снабдив комментарий хештегами «#чих #пых #зёв #рёв».
«Вся в папу! Актриса с пеленок», «Малышечка! Не могу без слез смотреть», «И чихнула, и зевнула, какая прелесть», «Как можно быть такой смешной???», «Это чей эребенок? Пирожкова или Реввы?», «Да! Будь здорова, здоровее Пирожкова», — потешаются подписчики.
У Амели есть свой блог, на который подписано 155 тысяч человек.
Фото: instagram, кадры из клипа