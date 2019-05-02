«Вся в маму»: Юлия Меньшова показала 15-летнюю дочь Таисию

Юлия Меньшова не часто балует подписчиков семейными фотографиями, а вот снимков из путешествий в ее профиле в Instagram много. В этот раз актриса и телеведущая все совместила: показала фотки с семейного отдыха с –летней дочкой Таей (23 мая девушке исполнится 16, - прим. ред.).
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Наше путешествие продолжается, и несмотря на сегодняшний дикий обложной ☔️ 🌧 ливень в Барселоне, который длился целый день напролет, и слегка ( из-за этого) грустное настроение 😥, мы сумели все-таки получить потрясающие впечатления, благодаря @fotovorobey, который вечером нас привел на ооооочень необычный ужин!!! 🥘 В сториз все рассказала! 👀 Рецепта не просите, все-равно я не запомнила, а ингредиенты местные 🤪 😜 Если все же очень захотите приготовить, то «пытайте» Игоря, он иногда даже в прямом эфире готовит со своими подписчиками разные испанские блюда! 👍🏻✌🏻 #барселооооонааааа #паэлья #мастеркласс #наулицеидетдождьаунасконцерт
Фолловеры не раз отмечали, что Юлия ведет свой микроблог очень интересно: рассказывает о поездках и публикует увлекательно-познавательные сториз. В этот раз Меньшова рассказывает о путешествии по Испании, где много фотографируется в том числе и с дочкой.
Подписчики Юлии отметили, что девочка выросла очень похожей на папу – актера Игоря Гордина, а путешествиями интересуется, как мама.
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Эти майские дни мы с дочкой проводим в Барселоне в компании с прекрасным @fotovorobey Игорь позиционирует свою профессию очень любопытно, он не «гид», а « свой человек в Барселоне», и это определение - полностью отражает реальность! 👍🏻👌🏻👏🏻 Так что, если вдруг вы еще не были в Барселоне, то есть смысл немедленно обращаться к Игорю. Да даже если и были, то тоже - скорее к нему. Он живет в Барселоне уже 10 лет, и вам с ним ( или его сотрудниками) будет радостно, уютно, тепло, доброжелательно и главное - очень интересно!!! У вас, действительно, в этом красивейшем городе мира сразу же появится - друг, который покажет и расскажет то, что вы бы не заметили, пропустили или прошли бы мимо. А зря! И жалко же ! А еще у Игоря есть потрясающая жена Света @tallerdemunecas , которая делает фантастические игрушки. И нам с Тасей в подарок сегодня «перепал» один из ее винтажных мишек. ❤️ Нашу зовут - Маруся. Она сделана из ткани и кружев 18 века, которые Света находит на блошиных рынках Барселоны. Маруся - настоящее произведение искусства, без шуток, и я теперь всерьез озабочена темой - где Марусю поселить по возвращении? .. Потому что она заслуживает какого-то очень особенного места... 🙇🏻♀️ В общем, майские праздники проходят насыщенно. Сториз с рассказами будут чуть позже.
«Как же ты прекрасно выглядишь», «Фото с дочкой отличные. прекрасный солнечный отдых», «Юлия, спасибо огромное за такие подробные и интересные рассказы о городах и странах! Залипла я на Голландии (как раз там и смотрела ваши сториз), потом Италия, потом -Барселона. Такие детали, как рассказ о палачах,или «Поцелуй свободы», или видео с фламенко, надолго дарят ощущение радости, и я благодарю вас за такие эмоции!!! Путешествуйте еще! Ну, и мы постараемся))», - поблагодарили Юлию подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
У Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, кроме Таисии, есть старший 21-летний сын Андрей. Юлия не раз признавалась, что с мужем у них были непростые периоды в жизни. После рождения дочери они расстались. Однако вскоре встретились на одной съемочной площадке и их чувства вспыхнули с прежней силой.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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