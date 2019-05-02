«Вся в маму»: Юлия Меньшова показала 15-летнюю дочь Таисию

Фолловеры не раз отмечали, что Юлия ведет свой микроблог очень интересно: рассказывает о поездках и публикует увлекательно-познавательные сториз. В этот раз Меньшова рассказывает о путешествии по Испании, где много фотографируется в том числе и с дочкой.

Подписчики Юлии отметили, что девочка выросла очень похожей на папу – актера Игоря Гордина, а путешествиями интересуется, как мама.