Иванова и Файзиев вместе с подросшей очаровательной дочкой приняли участие в съемках детской телепрограммы

У актрисы Светланы Ивановой в детстве была необычная мечта: она хотела вести прогноз погоды. Хотя жизнь Светланы сложилась иначе, достичь желаемого у нее все же почти получилось. Иванова и ее возлюбленный, режиссер Джаник Файзиев, привели 6-летнюю дочь Полину на съемки программы «Прогнозик погодки» для развлекательного телеканала «Супер», где малышка продемонстрировала свой талант телеведущей.

«Это тот самый случай, когда родители через своих детей пытаются осуществить свои мечты», – рассказала Светлана Иванова.