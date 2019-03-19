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Иванова и Файзиев вместе с подросшей очаровательной дочкой приняли участие в съемках детской телепрограммы

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Маленькая Полина

Фото: Пресс-служба
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Маленькая Полина приняла участие в проекте «Прогнозик погодки».

У актрисы Светланы Ивановой в детстве была необычная мечта: она хотела вести прогноз погоды. Хотя жизнь Светланы сложилась иначе, достичь желаемого у нее все же почти получилось. Иванова и ее возлюбленный, режиссер Джаник Файзиев, привели 6-летнюю дочь Полину на съемки программы «Прогнозик погодки» для развлекательного телеканала «Супер», где малышка продемонстрировала свой талант телеведущей.

«Это тот самый случай, когда родители через своих детей пытаются осуществить свои мечты», – рассказала Светлана Иванова.

Дело в том, что в проекте принимают участие не только малыши от 3 до 6 лет, но и их родители, которые выступают в качестве эмоциональной группы поддержки для своих начинающих телеведущих. К слову, Светлана и Джаник отлично справились с ролью, хотя и волновались явно не меньше их маленькой дочери.

«Было очень интересно слушать ответы Полины на вопросы режиссера, некоторые ответы были очень неожиданными, мы узнали много нового. Мне кажется, видео с нашими лицами будет очень смешным, потому что мы полностью включились в процесс и доигрывали все за нее», – заметила актриса.

Принимать участие в проекте могут все дети, успешно прошедшие кастинг, и удача уже оказалась на стороне многих известных семей. Так, например, в предстоящих выпусках «Прогнозика погодки» можно будет увидеть Тимура Родригеза с сыновьями Даниэлем и Мигелем, Любовь Смирнову с дочерью Любавой, Дениса Косякова с сыном Денисом, Ирину Забияку с сыном Матвеем и Эдгарда Запашного с дочерьми Глорией и Стефанией.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Пресс-служба, East news

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