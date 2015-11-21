«Вся в маму»: Кристина Орбакайте похвасталась вокальными данными пятилетней дочери
Клавдия очень любит петь. Она настолько хочет выступать на сцене, что обижается, когда мама не берет ее с собой на концерты. Кристина считает, что малышка во многом похожа на свою знаменитую бабушку: «Она Овен. Мама так и говорит: «Это моя, моя капля». «Моя капелька» - она так ее называет. «Я знаю, как с ней общаться», - часто повторяет мама. Когда Клавдия приезжает к ней на выходные, они проводят беседы».
Похоже, девочку ждет большое будущее, и не только из-за своей звездной семьи. Пятилетняя Клавдия уже демонстрирует прекрасные вокальные данные, чем очень гордится ее мама.
«Любимая песня нового поколения», - подписала Орбакайте новое видео в своем блоге.
Поклонники артистки осыпали дочь певицы комплиментами, отметив, что девочка такая же красивая и талантливая, как и Кристина: «Вся в маму», «И голосок уже есть!», «Похожа внешне на папу, но дочка мамина! И улыбка красивая, искренняя, как у мамы!», «Красивый ребенок. Талантливый», «Вижу в ней маленькую Кристину», «Есть в кого, быть талантливой!», «Будущая певица».
Фото: instagram.com