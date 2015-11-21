Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова растет талантливой девочкой

Клавдия очень любит петь. Она настолько хочет выступать на сцене, что обижается, когда мама не берет ее с собой на концерты. Кристина считает, что малышка во многом похожа на свою знаменитую бабушку: «Она Овен. Мама так и говорит: «Это моя, моя капля». «Моя капелька» - она так ее называет. «Я знаю, как с ней общаться», - часто повторяет мама. Когда Клавдия приезжает к ней на выходные, они проводят беседы».