«Вся в мамочку-красотку»: поклонники оценили новое фото певицы Славы с 19-летней дочерью

19-летняя дочь певицы Славы выросла такой же красивой, как и ее известная мама. Александра уже участвует в профессиональных и иногда весьма откровенных фотосессиях. Слава не видит в этом ничего страшного, отмечая, что красоту нужно показывать другим.
В Instagram 39-летняя певица опубликовала новую фотографию со взрослой дочерью, написав: «Какая же у меня красотка!!!».
«Естественно, яблоко от яблони», «Вся в мамочку красотку!», «Как похожи,обалдеть», «Кто бы говорил! Сама такая», «Есть в кого!!!! Быть красоткой!!!!», - написали комплименты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, старшую дочь Сашу Слава (Анастасия Сланевская, - прим. ред.) родила в первом быстротечном браке с Константином Морозовым. У певицы также есть 7-летняя дочь Тоня от гражданского мужа – бизнесмена Анатолия Данилицкого, который старше Славы на 28 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: Instagram
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