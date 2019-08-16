«Вся в мамочку-красотку»: поклонники оценили новое фото певицы Славы с 19-летней дочерью

«Естественно, яблоко от яблони», «Вся в мамочку красотку!», «Как похожи,обалдеть», «Кто бы говорил! Сама такая», «Есть в кого!!!! Быть красоткой!!!!», - написали комплименты в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, старшую дочь Сашу Слава (Анастасия Сланевская, - прим. ред.) родила в первом быстротечном браке с Константином Морозовым. У певицы также есть 7-летняя дочь Тоня от гражданского мужа – бизнесмена Анатолия Данилицкого, который старше Славы на 28 лет.