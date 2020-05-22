Вся в коже: Саша Савельева на карантине устроила себе фотосессию в черном плаще и белых ботфортах
Фото: Instagram
36-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева показала подписчикам кадры «самодельной» фотосессии. Певица призналась, что во время самоизоляции соскучилась по съемкам и сама себе их устроила. Она расположила напротив большое зеркало, которое стало главным инвентарем при производстве селфи.
Для фото Саша выбрала длинный кожаный плащ и кожаные белые ботфорты. Поклонникам она предложила выбрать, какой из вариантов им понравится больше. Хотя кадры отличаются лишь выражением ее лица.
«Одинаковые, если только ребус для мозга — найди три отличия!», «Они все одинаковые», «Выберите из трех одинаковых одну», «Одинаковые же, Сашунь. Я пялилась, пялилась, не нашла различия», — написали в комментариях.
А какой вариант фото вам приглянулся больше?
Фото и видео: Instagram
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