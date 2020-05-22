Вся в коже: Саша Савельева на карантине устроила себе фотосессию в черном плаще и белых ботфортах

36-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева показала подписчикам кадры «самодельной» фотосессии. Певица призналась, что во время самоизоляции соскучилась по съемкам и сама себе их устроила. Она расположила напротив большое зеркало, которое стало главным инвентарем при производстве селфи.

Для фото Саша выбрала длинный кожаный плащ и кожаные белые ботфорты. Поклонникам она предложила выбрать, какой из вариантов им понравится больше. Хотя кадры отличаются лишь выражением ее лица.