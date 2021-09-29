passion.ru
1 мин.

Вся в дочь: мама Линдси Лохан получит 5-летний срок за нарушение закона

Дина Лохан признала себя виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и созналась в том, что однажды покинула место происшествия после того, как попала в аварию. В результате этих правонарушений маме бунтарки предстоит 18 дней провести в тюрьме, а затем она получит 5 лет условно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Мама Линдси Лохан была задержана полицией

Фото: Jack Abuin/Global Look Press

Линдси Лохан известна своими экстравагантными выходками и страстью к запрещенным вещества и алкогольным напиткам. Неумение справляться со своими вредными привычками стоило Лохан карьеры. Но в этот раз в эпицентре скандала оказалась ее мама — Дина.

59-летней женщине было предъявлено обвинение в том, что она скрылась с места аварии после того, как протаранила машину на Лонг-Айленде в январе 2020 года. Полиции удалось выследить правонарушительницу, которая сразу после происшествия отправилась к себе домой.

Помимо нарушения правил дорожного движения, ее обвинили и в том, что она села за руль в нетрезвом состоянии, чего Дина Лохан не стала отрицать. В 2014 году она уже была осуждена за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в этот раз родительница не сможет легко отделаться от наказания.

Кроме того, ей грозит арест на 18 суток, а после вынесения приговора она может получить до 5-ти лет условного срока. Решение суда станет известно 3-го декабря, пишет Yahoo News.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press