Вся в черном и одна: на фоне слухов о воссоединении с Прилучным Муцениеце пришла на премьеру
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Постройневшая после участия в проекте «Ледниковый период» звезда выбрала полностью черный образ. Агата надела платье в японском стиле, с глубоким декольте и широкими рукавами, пояс подчеркнул узкую талию актрисы. Дополнила look она модной сумкой-хобо, массивными ботинками и длинными сережками, которые подчеркнули ее шею и ключицы.
Актрису никто не сопровождал на красной дорожке. Потепление отношений с бывшим мужем Павлом Прилучным были явно вынужденной мерой, чтобы провести время в южной стране всей семьей. Павел и Агата, несмотря на громкий развод и ссоры, смогли сохранить дружеские отношения именно ради детей — 9-летнего сына Тимофея и 5-летней дочери Мии.
Напомним, что Агата и Павел познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Они поженились в 2011 году. В 2020 году артисты расстались со скандалом после девятилетнего брака — Агата обвинила Павла в многочисленных изменах, а также рассказала, что он поднимал на нее руку.
Муцениеце все еще не встретила нового спутника жизни, а вот Прилучный несколько месяцев счастлив в отношениях со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Мирославой Карпович. Девушка также отдыхала в Дубае вместе с актером.
Фото: GlobalLookPress, Instagram