Вся в черном и одна: на фоне слухов о воссоединении с Прилучным Муцениеце пришла на премьеру

Напомним, что Агата и Павел познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Они поженились в 2011 году. В 2020 году артисты расстались со скандалом после девятилетнего брака — Агата обвинила Павла в многочисленных изменах, а также рассказала, что он поднимал на нее руку.

Муцениеце все еще не встретила нового спутника жизни, а вот Прилучный несколько месяцев счастлив в отношениях со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Мирославой Карпович. Девушка также отдыхала в Дубае вместе с актером.