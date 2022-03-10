«Вся светится»: похорошевшая дочь Успенской похвасталась новым возлюбленным

Единственная дочь 68-летней Любови Успенской в прошлом вела далеко не самый лучший образ жизни и часто конфликтовала с матерью. Скандальные ссоры с Успенской на публике, побег к отцу в США, зависимость и лечение в больнице — через это прошла Татьяна Плаксина за 32 года своей жизни. Однако не так давно девушка все чаще стала радовать поклонников своим свежим видом и планами на будущее. Дочь королевы шансона поделилась, что планирует пойти по стопам матери и тоже начать карьеру певицы. В личном микроблоге в Instagram Татьяна поделилась видео, на котором была запечатлена с высоким брюнетом. Влюбленная парочка держалась за руки и смотрела друг другу в глаза. «Это любовь», — предположили подписчики. Однако позже выяснилось, что загадочный брюнет — концертный директор Успенской Алекс. Впрочем, это не исключает того, что между ним и Татьяной могла проскочить искра, сообщает «Экспресс-газета».