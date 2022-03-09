Вся семья в сборе: невестка Кристины Орбакайте показала, как отметила день рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ alenaakrasnova
Супруга старшего сына Орбакайте Алена Краснова не стала устраивать грандиозную вечеринку по случаю дня рождения, а предпочла поужинать в тихом семейном кругу. Она пригласила друзей и родственников в ресторан.
В качестве праздничного наряда она выбрала мини-платье цвета фуксии. Девушка опубликовала фото и видео с родными в своем блоге. Также она показала снимок с супругом и добавила на него эмодзи сердечек.
От большого торта Алена также решила отказаться и задула свечу на маленьком пирожном, которое ей принес официант. Девушка загадала желание и задула пламя. Видео именинница подписала коротко: «Семья». Демонстрировать подарки от мужа и друзей в сториз Алена не стала.
Фото: instagram/ alenaakrasnova
Напомним, что отношения Алены и Никиты завязались еще в 2014 году. С тех пор пара неразлучна. Звезды сыграли шикарную свадьбу в подмосковной резиденции спустя три года после знакомства. На торжество пришли многие звездные гости и пожелали молодоженам долгих лет совместной жизни.
Фото и видео: Instagram