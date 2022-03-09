Вся семья в сборе: невестка Кристины Орбакайте показала, как отметила день рождения

Супруга старшего сына Орбакайте Алена Краснова не стала устраивать грандиозную вечеринку по случаю дня рождения, а предпочла поужинать в тихом семейном кругу. Она пригласила друзей и родственников в ресторан.

В качестве праздничного наряда она выбрала мини-платье цвета фуксии. Девушка опубликовала фото и видео с родными в своем блоге. Также она показала снимок с супругом и добавила на него эмодзи сердечек.