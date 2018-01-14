Популярная певица часто делится в микроблоге селфи, кулинарными экспериментами, семейными снимками, а сегодня она показала, как выглядела в 18 лет.

«Ух ты! Вот это глаза!! Магия)», «А взгляд такой же завораживающий», «Глаза твои совсем не изменились», «Хорошенькая, но взгляд уже совсем взрослой женщины», «Вообще не изменились, разве только взгляд уверенней стал», «Изменение только одно.... Фото сейчас цветные 😁», «Взгляд!!!!..... Вся душа отражается в этих глазах... Невероятная красота», «Фото завораживающее, очень красивое», «Сколько в Вас тайны, даже в такие юные лёгкие 18 лет! Вы вообще сложно-сочинённое произведение! 🌷», «Глаза-озёра!», — восхитились подписчики.

Напомним, в минувшем году Елена Ваенга заметно похудела. В свой день рождения певица поделилась снимком, на котором позирует в ярко-алой сорочке с кружевом и красных туфлях-лодочках на шпильках.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram