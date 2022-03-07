Встретимся в суде: что не поделили бывшие участники группы «Отпетые мошенники»

Аморалов недоволен тем, что Богомазова и Хаоса убрать из афиш название группы. Запланированные концерты пришлось отложить, чтобы разобраться с претензиями музыкантов друг к другу.

Супруга Гарика Богомазова рассказала, что Сергей Аморалов с концертным директором группы обманывали других участников и часто преуменьшали их гонорары. Речь идет о выплатах за концерты в последние годы существования группы.

Гарик дружил с Сергеем с самого детства и не ожидал такого отношения от товарища. Именно Аморалов исключил Богомазова из состава группы по причине пьянства. Сергей зарегистрировал на себя название группы и запрещает другим отождествлять себя с брендом «Отпетые мошенники».

Том Хаос тоже остался недоволен сотрудничеством с Амораловым. По его словам, коллега продолжительное время обманывал его и платил не те суммы, о которых изначально музыканты договорились.

Гарик и Том решили разобраться с экс-другом в суде. Они хотят добиться справедливости и получить свое по праву.