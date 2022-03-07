Встретимся в суде: что не поделили бывшие участники группы «Отпетые мошенники»
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Фото: Darya Orlova/ Global Look Press
В 90-е годы солисты группы были настоящими звездами. Их имена знал каждый, а их песням подпевали миллионы. Тогда Гарик Богомазов, Том Хаос и Сергей Аморалов были неразлучны. Друзья вместе наслаждались успехом и вниманием. Позже между ними возникли недопонимания, которые переросли в серьезные претензии. Ссоры привели артистов в здание суда.
Изначально группа состояла из трех человек. С 2011 года «Отпетые мошенники» превратились в дуэт. Коллектив оставил Гарик Богомазов. Двое оставшихся участников так и не смогли найти общий язык. Том Хаос и Сергей Аморалов поругались из=за денег и авторских прав, сообщает Starhit.
Аморалов недоволен тем, что Богомазова и Хаоса убрать из афиш название группы. Запланированные концерты пришлось отложить, чтобы разобраться с претензиями музыкантов друг к другу.
Супруга Гарика Богомазова рассказала, что Сергей Аморалов с концертным директором группы обманывали других участников и часто преуменьшали их гонорары. Речь идет о выплатах за концерты в последние годы существования группы.
Гарик дружил с Сергеем с самого детства и не ожидал такого отношения от товарища. Именно Аморалов исключил Богомазова из состава группы по причине пьянства. Сергей зарегистрировал на себя название группы и запрещает другим отождествлять себя с брендом «Отпетые мошенники».
Том Хаос тоже остался недоволен сотрудничеством с Амораловым. По его словам, коллега продолжительное время обманывал его и платил не те суммы, о которых изначально музыканты договорились.
Гарик и Том решили разобраться с экс-другом в суде. Они хотят добиться справедливости и получить свое по праву.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press