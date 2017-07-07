Владимир Путин и Дональд Трамп наконец встретились на саммите в Германии

Эта рабочая неделя завершилась знаковым событием: в пятницу, 7 июля, наконец лично встретились президенты двух сильнейших держав — России и США. Первое рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа состоялось в рамках экономического саммита G20 в Гамбурге. Оба президента выглядели весьма строго, однако вскоре обстановка разрядилась и они начали шутить. Шутили и граждане: галстук, кторый надел Дональд Трамп, и даже позы глав стран, недвусмысленно намекали, что эта встреча была предопределена. «Этот мир придумывают сценаристы», — написал актер Кирилл Сафонов под моментально появившимся коллажем:

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) Июл 7 2017 в 9:14 PDT

Кадр, так точно «предсказавший» детали встречи — из американского телесериала «Карточный домик», впервые вышедшего на экраны в 2013 году. Путин и Трамп обсудили ряд важных вопросов, связанных с положением дел в Украине и Сирии, борьбой с терроризмом и киберпреступностью, причем предпочли сделать это без присутствия прессы. Хотя на встречу двух президентов было отведено всего лишь 40 минут, политики засиделись. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Поговаривают, что любимая супруга американца успела соскучиться и заглянула к ним в кабинет.

Публикация от В.В. Путин (@putin.life) Июл 7 2017 в 1:37 PDT