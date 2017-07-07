Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: любопытные моменты
Эта рабочая неделя завершилась знаковым событием: в пятницу, 7 июля, наконец лично встретились президенты двух сильнейших держав — России и США. Первое рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа состоялось в рамках экономического саммита G20 в Гамбурге.
Оба президента выглядели весьма строго, однако вскоре обстановка разрядилась и они начали шутить. Шутили и граждане: галстук, кторый надел Дональд Трамп, и даже позы глав стран, недвусмысленно намекали, что эта встреча была предопределена. «Этот мир придумывают сценаристы», — написал актер Кирилл Сафонов под моментально появившимся коллажем:
Кадр, так точно «предсказавший» детали встречи — из американского телесериала «Карточный домик», впервые вышедшего на экраны в 2013 году.
Путин и Трамп обсудили ряд важных вопросов, связанных с положением дел в Украине и Сирии, борьбой с терроризмом и киберпреступностью, причем предпочли сделать это без присутствия прессы.
Хотя на встречу двух президентов было отведено всего лишь 40 минут, политики засиделись. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Поговаривают, что любимая супруга американца успела соскучиться и заглянула к ним в кабинет.
«Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось», — цитируют СМИ слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
«Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание», — добавил он.
Фото: globallookpress.com, instagram.com