Наследник британского престола принц Гарри и его невеста Меган Маркл приехали в Уэльс.

На днях 32-летний принц Гарри и его 36-летняя избранница Меган Маркл посетили город Кардифф в Уэльсе, где их встречали как народных героев. Пара завоевывает все большую популярность у подданных — их любят не меньше, чем Уильяма и Кейт.

Видно, что Меган очень искренне относится к своим новообретенным поклонникам — она не отказывает им в дружеских объятиях и совместных фото. Британские СМИ пишут, что на публичном мероприятии в Кардиффе валлийцы не отпускали девушку к возлюбленному почти час.