«Всем завистникам назло»: в Сети обсуждают фото Марии Кожевниковой в платье с глубоким декольте

Поклонники Марии ответили, что так в идеале должна выглядеть мать троих детей – молодо и красиво. А если есть что показать, нужно показывать, тем более, пока молодая.

«Такое декольте только пример как должна выглядеть мама троих замечательных деток. У многих после одного ребенка ужасная грудь. Не обращайте внимания на желтую пресу»,

«сейчас выходишь в платье и чувствуешь себя белой вороной! все в майках, джинсах и кроссовках на голую ногу! а зависть плохое чувство!!!»,

«С таким декольте дамы в свет выходили еще с 17 века, если что. Все красиво, как надо»,

«Шикарная Мария, шикарное декольте! Всем завистникам на зло!».