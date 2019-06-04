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«Всем завистникам назло»: в Сети обсуждают фото Марии Кожевниковой в платье с глубоким декольте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова в новом платье

Фото: Instagram
Актриса отметила, что мода на раздевание становится все актуальнее.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова стала инициатором дискуссии в своем Instagram. Актриса опубликовала фото и видео, на которых она одета в красивое кружевное платье с глубоким декольте.

В посте Мария спросила подписчиков, как они относятся к тому, что все раздеваются: «Как я люблю заголовки в СМИ. В экстремальном декольте. то есть то, что рядом вообще в лифчиках и трусах никого смущает. А вы как относитесь к тому, что почти все разделись?!», - задала вопрос Мария (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники Марии ответили, что так в идеале должна выглядеть мать троих детей – молодо и красиво. А если есть что показать, нужно показывать, тем более, пока молодая.

«Такое декольте только пример как должна выглядеть мама троих замечательных деток. У многих после одного ребенка ужасная грудь. Не обращайте внимания на желтую пресу»,

«сейчас выходишь в платье и чувствуешь себя белой вороной! все в майках, джинсах и кроссовках на голую ногу! а зависть плохое чувство!!!»,

«С таким декольте дамы в свет выходили еще с 17 века, если что. Все красиво, как надо»,

«Шикарная Мария, шикарное декольте! Всем завистникам на зло!».

Мария Кожевникова сохранила идеальную и привлекательную фигуру даже после рождения троих сыновей, которым 5, 4 и почти 2 года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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