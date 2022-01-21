Всем на зависть: младший сын Газманова стал миллионером в 24 года

Инвесторы из США привнесли в бизнес более 600 миллионов рублей. По оценкам экспертов сейчас бизнес Газманова оценивается в 70-80 миллионов долларов. Успешное развитие стартапа увеличит и его стоимость, примерно в два раза в ближайшие годы.

24-летний Филипп может обогнать по доходам и отца, и старшего брата. Не известно, есть ли у молодого бизнесмена возлюбленная, поэтому Филипп — завидный жених.