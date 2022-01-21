Всем на зависть: младший сын Газманова стал миллионером в 24 года
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @philgazmanov
Младший сын Газманова в отличие от своего сводного брата Родиона, решил, что не пойдет по стопам звездного отца. Свою мечту стать успешным бизнесменом молодой человек начал реализовывать еще в достаточно юном возрасте. Он уехал учиться в бизнес школу в Швейцарии, однако учебу он бросил. Но это не помешало ему запустить свой стартап.
В 2017 году Филипп вместе с партнерами основал транспортную компанию, которая занимается грузоперевозками, а также выпустил приложение для смартфонов. Оно помогает дальнобойщикам находть владельцев грузов, которым необходимо совершить доставку. В конце 2020 года сервис привлек 160 миллионов рублей от швейцарско-российского фонда и других инвесторов, а в 2021 году вышел на рынок США.
Инвесторы из США привнесли в бизнес более 600 миллионов рублей. По оценкам экспертов сейчас бизнес Газманова оценивается в 70-80 миллионов долларов. Успешное развитие стартапа увеличит и его стоимость, примерно в два раза в ближайшие годы.
24-летний Филипп может обогнать по доходам и отца, и старшего брата. Не известно, есть ли у молодого бизнесмена возлюбленная, поэтому Филипп — завидный жених.
Фото: Instagram