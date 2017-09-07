Валерия не перестает удивлять поклонников своей неувядающей красотой и молодостью.

Многие уже не раз задавались вопросом: «Как ей это удается?» По словам певицы, никакого секрета здесь нет. Все дело в регулярных тренировках под руководством тренера, занятиях йогой, а также здоровом питании, благодаря чему артистка может позволить себе без стеснения носить самые смелые наряды. Так, сегодня Валерия опубликовала в своем блоге новое фото, которое взбудоражило Сеть. На снимке певица прогуливается по берегу озера в огненно-красном бикини, во всей красе демонстрируя стройные ноги, стальной пресс и упругие ягодицы.

«Лето осталось только в воспоминаниях, даже "бабьего" толком не было. Вот в таком виде по берегу уже не погуляешь. Утепляемся, друзья, а то на это фото даже смотреть теперь холодно», — написала она.

Глядя на Валерию, трудно поверить, что в следующем году ей исполнится 50 лет. Выглядит она не хуже 20-летних красоток. Это отметили и подписчики артистки, написав массу комплиментов под фото: «То чувство когда выглядишь моложе и красивей своей дочки», «Вот это фигура», «Так не бывает, она живет в морозилке;)», «Шикарная женщина», «Прямо как девушка», «Какая же Вы красавица!)».

Фото: instagram