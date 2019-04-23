«Всегда твой»: Иосиф Пригожин поздравил с 30-летием сына, который не хочет его видеть

Иосиф Пригожин в Instagram опубликовал фото со старшим сыном Дмитрием, который отметил 30-летний юбилей. Отец и сын давно не общаются. Но Пригожин-старший трогательно поздравил наследника со знаменательной датой.

Дорогой сынок, сегодня у тебя юбилей, тебе исполняется 30 лет. Как жаль, что мы отмечаем его не вместе. Дима, знай: я тебя очень люблю, ты мой сын, первенец, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Ближе меня у тебя никого не будет, никакой другой "отец" не будет отстаивать твои интересы, как это пытался сделать я. К сожалению, в силу обстоятельств, ты меня не слышишь, а кое-кто заинтересован, чтобы не слышал и дальше. Очень хочу, чтобы в этом году все изменилось. Будь здоров. И, если захочешь, буду рядом. Всегда твой, папа», - написал Иосиф (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В публикации он отметил сына, однако комментариев от него или слов благодарности не последовало.