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«Всегда твой»: Иосиф Пригожин поздравил с 30-летием сына, который не хочет его видеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф и Дмитрий Пригожины

Фото: Instagram
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Продюсер обратился к нему через соцсети.

Иосиф Пригожин в Instagram опубликовал фото со старшим сыном Дмитрием, который отметил 30-летний юбилей. Отец и сын давно не общаются. Но Пригожин-старший трогательно поздравил наследника со знаменательной датой.

Дорогой сынок, сегодня у тебя юбилей, тебе исполняется 30 лет. Как жаль, что мы отмечаем его не вместе. Дима, знай: я тебя очень люблю, ты мой сын, первенец, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Ближе меня у тебя никого не будет, никакой другой "отец" не будет отстаивать твои интересы, как это пытался сделать я. К сожалению, в силу обстоятельств, ты меня не слышишь, а кое-кто заинтересован, чтобы не слышал и дальше. Очень хочу, чтобы в этом году все изменилось. Будь здоров. И, если захочешь, буду рядом. Всегда твой, папа», - написал Иосиф (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В публикации он отметил сына, однако комментариев от него или слов благодарности не последовало.

У Иосифа Пригожина трое детей: Дмитрий и Даная родились в браке с Еленой Пригожиной. После расставания экс-супруга делала все, чтобы дети с отцом не общались. К тому же с их стороны шли постоянные упреки в том, что отец не помогает им материально. Пригожин же не раз отмечал, что денег дает им достаточно, но дети ленятся, сами зарабатывать не хотят, а его средства утекают как песок сквозь пальцы. В гражданском браке с Лейлой Фаттаховой у Иосифа родилась дочь Елизавета. Кроме того, он считает детей жены Валерии своими родными.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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