Всегда при макияже и шляпке: как живет и выглядит Светличная после лечения в психлечебнице

Невестка звезды советского кино Светланы Светличной Ольга Ивашова рассказала, как актриса живет после лечения в психиатрической лечебнице. О том, что здоровье 82-летней знаменитости в норме, она уточнила в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

«У нее не один был инсульт, она отлежала почти три месяца в Научном центре социальной и судебной психиатрии Сербского, ей подобрали хорошую терапию. Она регулярно принимает лекарства, мы каждый день бываем у нее, помимо этого у нас еще помощница есть, которая тоже ежедневно приходит. Сейчас нам Фонд ''Артист'' помог, уколы в колени мы делали, я ее вожу. Возраст уже, но она все время в форме, всегда одета, при макияже, в шляпе, когда кто-либо не пришел. С давлением вообще все идеально», — рассказала Ольга Ивашова.

Напомним, в октябре 2021 года Светлана Светличная «пропала». Ее искали близкие, поклонники и волонтеры. Через несколько дней выяснилось, что все это время она якобы была на съемках ток-шоу. Известно, что актриса любит повышенное внимание к себе.

Тогда сын артистки заявил, что устал от причуд матери. Но теперь, похоже, их отношения стали налаживаться.