«Всегда буду оберегать нашу любовь»: экс-супруга рыжего «Иванушки» нежно поздравила мужа с днем рождения
Фото: Instagram / @m.a.s.h.a._z
Мария Зубкова опубликовала яркую фотографию с супругом, на которой они позируют на фоне голливудских холмов.
С Днём Рождения, любимый @k1x1k !!! 🎂 Хочу пожелать тебе, крепкого здоровья, что бы твои глаза всегда светились от счастья, что бы ты достигал всех своих целей, что бы все твои мечты сбывались! 🥳 А я во всём буду тебе опорой и всегда буду оберегать нашу любовь! 🤗 Спасибо тебе, родной, за то что делаешь меня счастливой, и за мурашки по моей коже! ❤️ Люблю до Луны и обратно!!! ,
— написала она в Instagram.
Напомним, о том, что Мария ушла от рыжего «Иванушки» стало известно весной 2019 года. Григорьев-Аполлонов долго отрицал этот факт. Но после все стало ясно: супруга певца опубликовала в социальной сети фото с новым возлюбленным. На развод она подала в сентябре, месяц спустя получила предложение руки и сердца, а в конце декабря уже вышла замуж. 12 января в семье Марии и Андрея Зубковых произошло радостное событие – в одном из элитных московских роддомов на свет появился их сын, которого назвали Александром. От брака с Андреем Григорьевым-Аполлоновым у Марии есть два сына — 13-летний Иван и 11-летний Артем.
Фото: instagram
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