«Всегда буду оберегать нашу любовь»: экс-супруга рыжего «Иванушки» нежно поздравила мужа с днем рождения

Напомним, о том, что Мария ушла от рыжего «Иванушки» стало известно весной 2019 года. Григорьев-Аполлонов долго отрицал этот факт. Но после все стало ясно: супруга певца опубликовала в социальной сети фото с новым возлюбленным. На развод она подала в сентябре, месяц спустя получила предложение руки и сердца, а в конце декабря уже вышла замуж. 12 января в семье Марии и Андрея Зубковых произошло радостное событие – в одном из элитных московских роддомов на свет появился их сын, которого назвали Александром. От брака с Андреем Григорьевым-Аполлоновым у Марии есть два сына — 13-летний Иван и 11-летний Артем.