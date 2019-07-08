«Заработал своим трудом»: Плющенко ответил подписчикам, раскритиковавшим его за элитные машины

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку!Белая -моей жены,черная-моя.Мы являемся друзями (амбассадорами) бренда Porsche!Все что я имею,я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал,не украл,заплатил все налоги государству,откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!

Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь.Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тыс билетов для малоимущих семей,фондам и инвалидам!!4 Олимпийские Медали и остальные титулы -это не только слава,но и 16 операций, которые я прошел и тяжелейшее восстановление,после которого я еще продолжаю кататься!Я знаю,что такое нищета,я знаю, что такое собирать бутылки,но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.

Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим!Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим,когда он пашет на льду с утра до вечера.Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду,я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своем деле!Научитесь быть счастливыми не только за себя,но и хоть иногда за других,и тогда и у Вас,я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!», - выдал фигурист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).