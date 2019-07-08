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«Заработал своим трудом»: Плющенко ответил подписчикам, раскритиковавшим его за элитные машины

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Плющенко

Фото: Instagram
Фигурист объяснил, почему ездит на таких дорогих автомобилях.

Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фото с двумя элитными машинами. Олимпийский чемпиона спросил у подписчиков, какую лучше выбрать для поездки на работу.

Но своим вопросом Евгений Плющенко напросился на едкие и порой даже хамские комментарии. Множество подписчиков обвинили спортсмена в дешевых понтах, а кто-то посоветовал поехать на метро или прогуляться пешком.

8 июля спортсмен написал большой пост-обращение к фолловерам, в котором рассказал, почему ездит на таких дорогих автомобилях, и как на них заработал.

Семья Плющенко и Рудковской

Фото: Instagram

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку!Белая -моей жены,черная-моя.Мы являемся друзями (амбассадорами) бренда Porsche!Все что я имею,я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал,не украл,заплатил все налоги государству,откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!

Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь.Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тыс билетов для малоимущих семей,фондам и инвалидам!!4 Олимпийские Медали и остальные титулы -это не только слава,но и 16 операций, которые я прошел и тяжелейшее восстановление,после которого я еще продолжаю кататься!Я знаю,что такое нищета,я знаю, что такое собирать бутылки,но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.

Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим!Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим,когда он пашет на льду с утра до вечера.Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду,я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своем деле!Научитесь быть счастливыми не только за себя,но и хоть иногда за других,и тогда и у Вас,я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!», - выдал фигурист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Евгений и Саша Плющенко

Спортсмена поддержала коллега – фигуристка Татьяна Навка: «Молодцом!».

«Вы просто молодчина. я всегда за тех кто много трудятся. Ваша семья действительно огромный пример для многих»,

«Да, вы действительно их заработали своим, прежде всего здоровьем и трудом. Ну, а человеческая зависть -это дело такое....) Пусть завидуют дальше)»,

«Кто вам написал что то плохое(не читала),пусть считают машины,яхты и квартиры олигархов,купленные на ворованные у страны деньги!Здоровья Вам,Евгений!»,

«Молодец, не оправдывайтесь, вы заработали потом и кровью, трудом, кто на что учился, зависть у людей», - написали поклонники спортсмена.

А как вы считаете, нужно ли выставлять богатство напоказ?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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