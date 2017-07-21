Накануне, 29 июля, в рамках музыкального фестиваля «Жара» в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой.

Концерт, посвященный Примадонне, собрал тысячи зрителей, а таже звездных друзей и коллег певицы. Так, по красной дорожке в этот вечер прошлись Кристина Орбакайте с сыном, Ани Лорак, Жасмин, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, группа A’Studio, Олег Газманов и другие. Кстати, многие из них стали не просто гостями мероприятия, но и исполнили на сцене песни Аллы Борисовны в современной обработке.

Особое внимание было приковано к дочери президента Азербайджана, а по совместительству экс-супруге Эмина Агаларова Лейле Алиевой. Для выхода в свет девушка выбрала полупрозрачное черное платье в крупный горох, оформленное кристаллами.