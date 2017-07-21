Все в сборе! Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Ани Лорак на творческом вечере Аллы Пугачевой
Накануне, 29 июля, в рамках музыкального фестиваля «Жара» в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой.
Концерт, посвященный Примадонне, собрал тысячи зрителей, а таже звездных друзей и коллег певицы. Так, по красной дорожке в этот вечер прошлись Кристина Орбакайте с сыном, Ани Лорак, Жасмин, Филипп Киркоров, Диана Арбенина, группа A’Studio, Олег Газманов и другие. Кстати, многие из них стали не просто гостями мероприятия, но и исполнили на сцене песни Аллы Борисовны в современной обработке.
Особое внимание было приковано к дочери президента Азербайджана, а по совместительству экс-супруге Эмина Агаларова Лейле Алиевой. Для выхода в свет девушка выбрала полупрозрачное черное платье в крупный горох, оформленное кристаллами.
И хотя на красной дорожке Примадонна не появилась, зато чуть позже вышла на сцену, исполнив свои самые громкие хиты. Один из них, «Счастливые дни», Пугачева посвятила своему супругу Максиму Галкину, а после попросила его присоединиться к ней на сцене. Напоследок звездная чета вместе исполнила песни «Это любовь» и «Под одним флагом».
Фото: Александра Погиба / Passion.ru