«Все в родителей!» Анна Курникова поделилась редкими снимками близнецов в честь их 4-летия

Бывшая первая ракетка мира и популярный певец в этом году отмечают 20-летие совместной жизни. Но, несмотря на это, пара практически никогда не говорит в интервью о своих отношениях, не комментирует воспитание детей и совместную жизнь.

В честь дня рождения детей Анна, видимо, сделала исключение и разместила в своем Instagram-аккаунте два поста с забавными фотографиями Николаса и Люси.