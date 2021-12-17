«Все в родителей!» Анна Курникова поделилась редкими снимками близнецов в честь их 4-летия
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Фото: instagram
Николас и Люси — копии своих звездных родителей. В комментариях поклонники пары спорят, на кого малыши больше похожи. «Глазки папины, но копия мама», «Просто ангельски красивый ребенок, весь в маму», — умиляются подписчики и просят Анну чаще радовать их фотографиями близнецов.
Бывшая первая ракетка мира и популярный певец в этом году отмечают 20-летие совместной жизни. Но, несмотря на это, пара практически никогда не говорит в интервью о своих отношениях, не комментирует воспитание детей и совместную жизнь.
В честь дня рождения детей Анна, видимо, сделала исключение и разместила в своем Instagram-аккаунте два поста с забавными фотографиями Николаса и Люси.
Напомним, что у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса есть еще младшая дочка Мэри, или Маша, которой совсем скоро исполнится два года.
А как вам кажется, на кого больше похожи малыши?
Фото: Instagram