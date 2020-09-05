Все в папу: Артем Ткаченко вместе с сыновьями решились на яркое окрашивание

Артем Ткаченко много времени проводит со своими наследниками и делится с фанатами забавными снимками, демонстрирующими его счастливую семейную жизнь. Так, например, на недавно опубликованном фото актер показал поклонникам результаты бьюти-эксперимента, на который решился вместе с сыновьями. Заботливый отец воспользовался цветными мелками, чтобы сделать себе и мальчишкам дерзкое окрашивание. По мнению фанатов, получилось очень забавно и креативно.

«Как классно», «Ничего себе креатив», «Какая у вас яркая программа», «А вы у мамы спросили? Или без спроса ее косметику взяли», «Как замечательно, когда папа на одной волне с сыновьями», «Я всегда за цветные волосы и не только у женщин», - высказали свое мнение по поводу преображения поклонники.