«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкой

4-летние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень хорошо общаются со своей племянницей — дочерью Кристины Орбакайте 6-летней Клавдией. Зачастую в Instagram знаменитых родителей можно увидеть небольшие фрагменты из жизни наследников. Например, в блоге Аллы Пугачевой появилось видео, как Лиза, Гарри и Клава развлекаются в автомобиле. Мальчик за рулем изображает шофера, а девочки просят ехать в аэропорт. Ролик заканчивается утренней песенкой-экспромтом в исполнении Лизы.