«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкой

4-летние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень хорошо общаются со своей племянницей — дочерью Кристины Орбакайте 6-летней Клавдией. Зачастую в Instagram знаменитых родителей можно увидеть небольшие фрагменты из жизни наследников. Например, в блоге Аллы Пугачевой появилось видео, как Лиза, Гарри и Клава развлекаются в автомобиле. Мальчик за рулем изображает шофера, а девочки просят ехать в аэропорт. Ролик заканчивается утренней песенкой-экспромтом в исполнении Лизы.
Подписчики Аллы Пугачевой по традиции восхитились знаменитыми малышами: «Голосок тянет ). Талантливая Лиза как мама», «Вау! Отличный голос у дочки....талант растет!!!», «Лиза тонко чувствует природу, умничка! Очень артистичная!», «Отличные ребята,Лиза истинная леди- артистична и кокетлива,Гарри -мужичок 😊все по существу -обед сварганить, смастерить что-то,вот поехать куда-то,рулит жизнью😉правильно воспитываете☺», «Боже, такие милые и обаятельные! А Лизонька еще и композитор, на ходу песенки сочиняет и поет!».
Фото: instagram