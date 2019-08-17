«Все увеличили фотку?»: Ксения Собчак взбудоражила Сеть снимком с яхты

«Все приблизили, да?», «Показалось», «Аж мир перевернулся. Настолько показалось», «Я уж думала, голая под платьем, даже глаза протерла», «Ох, ты ж фото какое)))) Даже я, человек не запущенный, поначалу смутилась)) Потом увеличила, и меня отпустило😂😂😂 огонь и восторг», «Ахахахахах) не существует того человека, кто, просмотрев это фото, не увеличил его))))))», «Аааа, тоже приблизила! Думала, Собчак с ума сошла», — пишут фолловеры.