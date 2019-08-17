«Все увеличили фотку?»: Ксения Собчак взбудоражила Сеть снимком с яхты

Ксения Собчак немало удивила подписчиков свежей публикацией в своем блоге. Медиадива позирует на борту парусника, сидя в свободном белом платье, под которым надет купальник горчичного цвета. Однако из-за игры света и тени разглядеть купальник удается не сразу. «В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» — интересуется Собчак у подписчиков.
«Все приблизили, да?», «Показалось», «Аж мир перевернулся. Настолько показалось», «Я уж думала, голая под платьем, даже глаза протерла», «Ох, ты ж фото какое)))) Даже я, человек не запущенный, поначалу смутилась)) Потом увеличила, и меня отпустило😂😂😂 огонь и восторг», «Ахахахахах) не существует того человека, кто, просмотрев это фото, не увеличил его))))))», «Аааа, тоже приблизила! Думала, Собчак с ума сошла», — пишут фолловеры.
Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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