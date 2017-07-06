Экс-супруги встречаются в тайной квартире

Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встречаются. Об этом сообщает HollywoodLife.com. Однако, как утверждает инсайдер, речь пока идет не о воссоединении пары. Сейчас Питт и Джоли ведут переговоры по поводу воспитания детей.

Для встреч бывшие супруги выбрали секретное место, купив квартиру в нескольких кварталах от их домов. Туда актриса привозит шестерых детей и совместно с экс-супругом обсуждает график его посещений. По сообщениям источника, Анджелина стала более мягкой по отношению к Брэду. Например, стала приезжать на встречи одна без сопровождения охраны и теперь предпочитает передавать ему детей лично.

Отметим, актеры давно пытаются договорится об опеке над наследниками. Если ранее они разговаривали исключительно по телефону, теперь сделали шаг навстречу другу к другу и стали чаще общаться.

Фото: globallookpress.com