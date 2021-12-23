Все-таки свадьба была! Янковский официально подтвердил брак с Пожарской

Самое интересное, что знакомство Ивана и Дианы произошло именно на съемках данной кинокартины, в которой они сыграли главные роли. Позже между двумя актерами завязалось тесное общение, которое переросло в романтическую историю.

А затем любовные отношения переросли в нечто более серьезное. В июне этого года у влюбленных родился сын Олег. Факт беременности актриса тоже тщательно скрывала. Однако о свадьбе никто из них официально ни разу не заявлял, поэтому поклонникам приходилось лишь строить догадки, основываясь лишь на увиденном собственными глазами.

На премьере фильма поклонники отметили наличие обручальных колец на пальцах Пожарской и Янковского, которые и ранее были замечены на снимках в аккаунтах звезд в Instagram. Так, например, недавно Диана выкладывала фото, на котором отчетливо было видно кольцо, очень похожее на обручальное.

И вот теперь все слухи и предположения разом подтвердил Иван, сделав официальное признание. Свадьба была! «Мы женаты, уже давно», — честно признался он во время разговора с корреспондентом портала Super.