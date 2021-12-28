Все-таки роман? Манекенщик Дмитрий Савчук рассказал о том, что связывает его с бывшей женой Григория Лепса

А вот манекенщик совсем отмалчиваться на стал и рассказал одному из интернет-изданий некоторые подробности. Так, Дмитрий поделился, что не справляется с негативом, который полился на него в Сети после истории с Мальдивами. Манекенщик пожаловался, что ему даже пришлось закрыть свой Instagram-аккаунт. Он также отметил, что пока не хотел бы ничего комментировать. Кстати, Дмитрий был знаком с Григорием, они случайно оказались в общей компании. Была ли с Лепсом Анна, Дмитрий отвечать отказался.

«Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь и поплывет шквал эмоций и сообщений», — рассказал Савчук в интервью Woman.ru.

Он также попросил журналистов поставить всю эту ситуацию на паузу и не касаться ее.

Напомним, что Анна Шаплыкова и Григорий Лепс официально развелись 20 декабря через 20 лет брака.