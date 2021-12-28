Все-таки роман? Манекенщик Дмитрий Савчук рассказал о том, что связывает его с бывшей женой Григория Лепса
Поклонники Григория Лепса и его жены именно по Instagram вычислили, что, пока шел бракоразводный процесс, Анна Шаплыкова отдыхала на Мальдивах в компании манекенщика. И тут же решили, что именно роман Анны и Дмитрия, который почти на 10 лет младше танцовщицы, стал причиной разлада в семье Лепс.
Анна Шаплыкова никак не комментирует эти слухи и даже полностью удалила свою страницу в Instagram, дабы показать, что не готова раскрывать никакие подробности своей жизни после развода. Впрочем, она и раньше не давала интервью или комментариев для прессы.
А вот манекенщик совсем отмалчиваться на стал и рассказал одному из интернет-изданий некоторые подробности. Так, Дмитрий поделился, что не справляется с негативом, который полился на него в Сети после истории с Мальдивами. Манекенщик пожаловался, что ему даже пришлось закрыть свой Instagram-аккаунт. Он также отметил, что пока не хотел бы ничего комментировать. Кстати, Дмитрий был знаком с Григорием, они случайно оказались в общей компании. Была ли с Лепсом Анна, Дмитрий отвечать отказался.
«Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь и поплывет шквал эмоций и сообщений», — рассказал Савчук в интервью Woman.ru.
Он также попросил журналистов поставить всю эту ситуацию на паузу и не касаться ее.
Напомним, что Анна Шаплыкова и Григорий Лепс официально развелись 20 декабря через 20 лет брака.
Фото: vk.com/dmitrysavchuk