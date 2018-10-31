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«Все-таки мы не просто коллеги по шоу»: Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев рассказали о любви на расстоянии

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я выбрал вместо рекламы.
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Антон Лаврентьев и Регина Тодоренко

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Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко объявила о возвращении на сцену и удивила поклонников дуэтом с Антоном Лаврентьевым.

Регину Тодоренко и Антона Лаврентьева связывает не только участие в популярном проекте «Орел и решка». В недавнем эфире шоу «Пятница с Региной» звезды представили свой совместный клип, съемки которого длились не один год. В нем бывшие коллеги рассказали о любви на расстоянии.

«Это видео мы с Антоном и всей командой "Орел и решка" снимали много лет. Снимали в "кругосветке", снимали в "Аду", в "Раю", снимали даже тогда, когда не хотелось снимать, а было лишь одно желание — послать все к черту. Однажды я пожаловалась Антону на то, что немного устала от съемок в "Решке" и от всего этого публичного "отдыха" на телеэкране и попросила написать для меня чувственную песню. Мне хотелось передать весь спектр эмоций, который у меня накопился за время съёмок в сезоне "Рай и ад". Я действительно видела и испытала на себе и одно, и другое. Антон отозвался мгновенно и практически сразу скинул мне видео, где он напевает припев. Я услышала и поняла, что это именно то, что мне нужно. И вот он результат наших трудов», — рассказала Регина.

«Все-таки мы не просто коллеги по шоу, хоть и никогда не летали вместе, но в первую очередь друзья. А с друзьями творческие эксперименты еще приятнее. Правда к записи мы приступили спустя много месяцев — не могли найти время», — добавил Антон, подчеркнув, что слова сложились в песню очень легко и быстро.

Песня «Ад и Рай» — это попурри из эмоций всех мужчин и женщин, которые испытали на себе, что такое любить на расстоянии. «В этой песне очень много личных переживаний и Антона, и моих. Каждый из нас за время участия в проекте слишком много времени провел вдали от своих близких, от любимого человека. Все наши самые яркие эмоции мы переживали с режиссерами и операторами, находясь на разных полушариях, в разных часовых поясах, на расстоянии тысяч километров со своими половинками. Я очень благодарна Антону за то, что он сумел так красиво передать все эти переживания в песне. Я знаю, что она трогает невероятное количество человеческих сердец, которые хоть раз испытали на себе, что такое любить на расстоянии», — прокомментировала певица.

Фото и видео: архивы пресс-служб, instagram

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