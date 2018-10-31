«Все-таки мы не просто коллеги по шоу»: Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев рассказали о любви на расстоянии

Регину Тодоренко и Антона Лаврентьева связывает не только участие в популярном проекте «Орел и решка». В недавнем эфире шоу «Пятница с Региной» звезды представили свой совместный клип, съемки которого длились не один год. В нем бывшие коллеги рассказали о любви на расстоянии.

«Это видео мы с Антоном и всей командой "Орел и решка" снимали много лет. Снимали в "кругосветке", снимали в "Аду", в "Раю", снимали даже тогда, когда не хотелось снимать, а было лишь одно желание — послать все к черту. Однажды я пожаловалась Антону на то, что немного устала от съемок в "Решке" и от всего этого публичного "отдыха" на телеэкране и попросила написать для меня чувственную песню. Мне хотелось передать весь спектр эмоций, который у меня накопился за время съёмок в сезоне "Рай и ад". Я действительно видела и испытала на себе и одно, и другое. Антон отозвался мгновенно и практически сразу скинул мне видео, где он напевает припев. Я услышала и поняла, что это именно то, что мне нужно. И вот он результат наших трудов», — рассказала Регина.

«Все-таки мы не просто коллеги по шоу, хоть и никогда не летали вместе, но в первую очередь друзья. А с друзьями творческие эксперименты еще приятнее. Правда к записи мы приступили спустя много месяцев — не могли найти время», — добавил Антон, подчеркнув, что слова сложились в песню очень легко и быстро.