Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот

При этом политик уже не пытается скрыть округлившийся живот — он виден даже под очень объемными платьями. Поклонники гадают, просто поправилась ли Ксения или все-таки ждет второго ребенка.

Сама Собчак и ее супруг Максим Виторган пока никак не комментируют слухи о скором пополнении в семье. А в микроблоге звезды по-прежнему публикуются снимки, где Ксения стройна как березка.