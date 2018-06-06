Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот

При этом политик уже не пытается скрыть округлившийся живот — он виден даже под очень объемными платьями. Поклонники гадают, просто поправилась ли Ксения или все-таки ждет второго ребенка.
Сама Собчак и ее супруг Максим Виторган пока никак не комментируют слухи о скором пополнении в семье. А в микроблоге звезды по-прежнему публикуются снимки, где Ксения стройна как березка.
Напомним, у экс-кандидата в президенты РФ и актера уже есть полуторагодовалый сын Платон. По словам друзей пары в одном из интервью, Ксения и Максим давно хотели еще одного ребенка.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram