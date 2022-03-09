Все свое: Ирина Салтыкова поделилась секретом молодости и лайфхаками по уходу за собой

В ежедневом уходе Ирины присутствуют дневной и ночной кремы, средство для снятия макияжа, тоник и пенка для умывания. По ее словам, этих средств более чем достаточно, если не забывать ими пользоваться регулярно.

Ирина Салтыкова никогда не скрывала свой возраст, а даже, наоборот, с гордостью его озвучивала. «Все равно в свои годы ты не будешь выглядеть на 20, если тебе 50. А потом, что такого? Я не хотела бы вернуться в свои 20 лет, когда ты маленькая бестолковая девчонка. Мне нравится мой возраст», — сказала звезда в разговоре с изданием «7 дней».

Певица добавила, что ее кожа лица стала гораздо лучше выглядеть после того, как она избавилась от вредных привычек. Ирина продолжительное время страдала от никотиновой зависимости, и как только она от нее избавилась, результат не заставил себя ждать.