Все свое: Ирина Салтыкова поделилась секретом молодости и лайфхаками по уходу за собой
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Фото: instagram/ irinasaltykova_official
Певица объяснила, почему не доверяет «уколам красоты». Она считает, что это небезопасно и недолговечно. «Я видела на лицах своих подруг и аллергию, и рубцы после таких процедур. Не хочу так рисковать», — пояснила исполнительница.
Ирина привыкла работать на перспективу и к своей внешности применяет такой же подход. Например, она регулярно делает массаж лица у косметолога. Конечно, от этой процедуры нет такого эффекта, как от ботокса или гиалуроновой кислоты, но массаж помогает предотвратить признаки старения и дольше сохранить упругость кожи.
В ежедневом уходе Ирины присутствуют дневной и ночной кремы, средство для снятия макияжа, тоник и пенка для умывания. По ее словам, этих средств более чем достаточно, если не забывать ими пользоваться регулярно.
Ирина Салтыкова никогда не скрывала свой возраст, а даже, наоборот, с гордостью его озвучивала. «Все равно в свои годы ты не будешь выглядеть на 20, если тебе 50. А потом, что такого? Я не хотела бы вернуться в свои 20 лет, когда ты маленькая бестолковая девчонка. Мне нравится мой возраст», — сказала звезда в разговоре с изданием «7 дней».
Певица добавила, что ее кожа лица стала гораздо лучше выглядеть после того, как она избавилась от вредных привычек. Ирина продолжительное время страдала от никотиновой зависимости, и как только она от нее избавилась, результат не заставил себя ждать.
Фото и видео: Instagram