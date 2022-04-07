Все проекты с участием Эзры Миллера приостановлены после инцидента в караоке

29-летний Эзра Миллер оказался в неприятной ситуации после хулиганства в баре на Гавайях. Актера задержали сотрудники полиции за дебош в конце марта. Позже звезду «Фантастических тварей» выпустили под залог, но завели дело. Ему грозят судебные разбирательства.

По данным издания Rolling Stone, руководство студии Warner Bros. решило приостановить работу над проектами с участием Миллера. Под угрозой оказался один из долгожданных фильмов, «Флэш», в котором Эзра сыграл главного персонажа. Кинолента должна была выйти в прокат уже в июне 2023 года.

Помимо этого, в материале зарубежного СМИ приводят слова анонимных очевидцев, которые описывают неадекватное поведение кинозвезды на съемочной площадке. Сообщается, что во время съемок «Флэша» у Эзры были нервные срывы. Он пугал съемочную группу агрессивным поведением и странными фразами. Например, он мог сказать: «Я не знаю, что я делаю».