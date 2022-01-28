«Никто от этого не застрахован»: Стас Михайлов перенес срочную операцию

«Человек не застрахован от того, что сможет попасть в больницу. Вот и со мной это произошло. Я никогда не думал, что в 52 года в моей семье будут говорить, что у Стаса Михайлова аппендицит. Тем не менее все позади. Хотел бы поблагодарить всех врачей, которые оперативно, четко, своевременно помогли мне. И, самое главное, спасибо богу за то, что я оказался в этот самый миг дома, никуда не улетел. Это помогло», — рассказал артист в видео.

«Слава богу все обошлось! Берегите себя!» — прокомментировала публикацию певица Зара. Присоединились к ней и другие звезды эстрады, а также поклонники Стаса Михайлова.

«Сил, здоровья и скорейшего выздоровления», «Я только сегодня о вас вспомнила, говорю сама себе, а где Михайловы?», «Слава богу, что все позади. Пожалуйста, никогда не болейте! Мы очень скучали и переживали ваше отсутствие», — оставляли теплые слова в комментариях фолловеры.