Подруга Бари Алибасова рассекретила свою беременность

Известный продюсер Бари Алибасов готовится этой осенью стать отцом во второй раз, передает Woman's style. Мама будущего ребенка — бизнесвумен Ляна Фридман, одна из близких подруг знаменитости.

«Это правда: я беременна. Хотя мы с Бари ничего не планировали. Так получилось само собой. С ним мы познакомились шесть лет назад. С тех пор начали общаться. При этом близких отношений у нас долгое время не было. Они начались совсем недавно», — призналась Ляна в откровенной беседе с редактором.

Журналисты узнали об «интересном положении» женщины до того, как об этом узнал сам Алибасов. «О том, что я беременна, он пока не знает. Животик у меня еще не сильно заметен: я пока его маскирую», — разоткровенничалась будущая мама. Она уверена: Бари Каримович будет отличным отцом, и если родится мальчик, хочет назвать его в честь деда по папиной линии — Каримом.

Для продюсера новость о скором отцовстве будет второй за последнее время. В 2014-м году шестая по счету супруга Алибасова, 30-летняя Виктория Максимова, родила ребенка. Однако, когда выяснилось, что малыш не от него, мужчина решил развестись с ней. Бари Каримович признался в этом в эфире программы Андрея Малахова «Сегодня вечером» на Первом канале. Оформит ли он отношения с Ляной — покажет время.

Официально у Бари Алибасова один ребенок — в 1985 году его гражданская супруга Елена Уронич родила сына, которого тоже зовут Бари Алибасов. Однако жениться на ней он отказался, заявив, что ей от него нужен только штамп в паспорте и связанная с положением жены продюсера слава.

Фото: globallookpress.com