«Все общее»: Брухунова поделилась секретом крепкого брака с Петросяном

Татьяна Брухунова регулярно в своем микроблоге делится подробностями своей личной жизни и радует поклонников семейными снимками. Вот и в этот раз супруга юмориста Евгения Петросяна устроила в соцсетях викторину «Вопрос - Ответ», поделившись с фанатами самым сокровенным.

Так, молодая женщина дала явно понять, что она заботится о 76-летнем муже точно также, как и тот о ней. У них все общее, и им абсолютно нечего делить.

«У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — раскрыла секрет крепкого брака Брухунова.