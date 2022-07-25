Все наперекосяк: свадьба сына Рыбина и Сенчуковой оказалась под угрозой

В эти выходные Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин женили своего 23-летнего наследника. Во время торжественной церемонии внезапно выяснилось, что будущий супруг забыл дома не только паспорта, но и обручальные кольца. Церемонию пришлось прервать и возвращаться за главными свадебными атрибутами. К счастью, наследнику легенд 90-х все же удалось выкрутиться из ситуации и довести дело до конца. Иначе пришлось бы переносить торжество и объяснять гостям свою оплошность.

В итоге единственный сын звездной пары связал себя узами брака с Дарьей Алябьевой, с которой знаком с детского сада и дружит уже восемь лет. «Даша по своей части вопросы решает — макияж, платье. Мы с костюмами разбираемся. В общем, голова кипит у всех. Придет около 80 человек. Друзья будут, родные и с моей, и с Дашиной стороны, причем отовсюду, в том числе из Ростова и Азова», — делился ранее подробностями подготовки к важному мероприятию Василий Рыбин. Молодой человек также добавил, что они не хотели делать классическую свадьбу. Им гораздо ближе формат шоу, на подготовку которого потребовалось больше времени и сил.