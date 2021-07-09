«Все на этом закончили»: Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой?

Несколько месяцев назад поклонники пары обсуждали то, что они живут порознь. Тогда сообщалось, что Настя на несколько недель уехала из загородного дома и сняла квартиру в центре Москвы. Долгое время Ивлеева и Элджей не появлялись вместе на публике, спровоцировав новую волну слухов.

Но на недавней премьере фильма «Блогеры и дороги», который Ивлеева сняла с молодыми коллегами, Алексей пришел поддержать супругу. В кинотеатр он явился с букетом цветов и весь вечер держал Настю за руку.

А вы верите, что Элджей и Ивлеева расстались?