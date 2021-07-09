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«Все на этом закончили»: Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой?

Разговоры о том, что блогеры расстались, не дотянув до второй годовщины свадьбы, ходят уже давно. Алексей Узенюк и Настя Ивлеева хранят молчание на эту тему. Но в день рождения рэпера появились новые основания верить в эту теорию.
«Все на этом закончили»: Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой?

9 июля Элджею исполнилось 27 лет. В свой день он поделился с подписчиками новым треком Soda. В песне есть такие слова: «Нам стало скучно, неинтересно. Ну и все на этом закончили», «Снова одиноко без тебя». Новой лирикой он намекнул на расставание с Ивлеевой?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элджей в образе

Фото: www.instagram.com/sayonaraboy

Настя в свою очередь поздравила Алексея с днем рождения весьма сдержанно.

«С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал», — написала она в блоге без лишних слов признания в любви, как бывало раньше.

Несколько месяцев назад поклонники пары обсуждали то, что они живут порознь. Тогда сообщалось, что Настя на несколько недель уехала из загородного дома и сняла квартиру в центре Москвы. Долгое время Ивлеева и Элджей не появлялись вместе на публике, спровоцировав новую волну слухов.

Но на недавней премьере фильма «Блогеры и дороги», который Ивлеева сняла с молодыми коллегами, Алексей пришел поддержать супругу. В кинотеатр он явился с букетом цветов и весь вечер держал Настю за руку.

А вы верите, что Элджей и Ивлеева расстались?

Фото и видео: Instagram

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