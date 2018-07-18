«Все мы стареем»: Вера Брежнева высказалась о внешнем виде и самочувствии Аллы Пугачевой

Все началось с откровенного интервью, которое Примадонна дала актеру Олегу Меньшикову. Звезда впервые за долгое время решилась на публичный разговор по душам. В ходе беседы она высмеяла недоброжелателей, которые критикуют ее за возраст. «Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду», — призналась артистка.

Судя по всему, эти слова Аллы Борисовны тронули певицу Веру Брежневу. Экс-участница «ВИА Гры» опубликовала отрывок интервью в своем Instagram, сопроводив эмоциональным обращением. «Браво, любимая Алла Борисовна!!! Обожаю! Мудрая, смелая, потрясающая!!! Шикарное интервью!!! И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем )) каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее», — написала звезда (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).