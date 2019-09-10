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«Все мы не без греха»: Пугачева, Валерия, Киркоров, Шнуров и другие звезды вступились за Билана после его «пьяного» выступления в Самаре

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Дима Билан

Фото: Instagram

Сам артист попросил у зрителей прощения.

Дима Билан попал оказался в центре большого скандала после своего выступления на Дне города в Самаре. По словам зрителей, артист вел себя неадекватно, странно разговаривал и устраивал странные телодвижения на сцене. Видео с концерта Билана разлетелось по интернету.

Через день после выступления Дима Билан записал обращение к жителям Самары, в котором попросил прощения за неподобающее выступление. Артист признался, что выпил коньяк перед выходом на сцену. И в знак примирения артист обещал дать большой бесплатный концерт и подарить Самаре новую детскую спортивную площадку и оборудование для местной больницы.

Дима Билан просит прощения за «пьяный» концерт в Самаре

Диму поддержали его коллеги-артисты, отметив, что его смелость признаться в ошибках и попросить прощения достойна уважения.

«Дима, в Самаре будет без сомнений наверное лучший концерт в твоей жизни,мы уже договариваемся про Площадку ! Ждём место под детскую площадку ,ждем когда ты подаришь городу ее , ждем аппарат для детской больницы ! Спасибо за искренность , твоя Команда всегда с тобой ! Ты -большой Артист , который не имеет права на ошибку , но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников , но и для всех нас ! Я очень , что Самара простит тебя .... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди !!!», - написала Яна Рудковская (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Димочка, дорогой! Ты очень хороший человек и прекрасный артист. Ты переживаешь, и это в очередной раз подтверждает вышесказанное. Всякое случается, все мы живые люди, но твоя реакция в высшей степени благородна и честна. Уверена, что за искренность твои поклонники будут тебя уважать и любить ещё больше», - написала Валерия.

Филипп Киркоров отметил, что нельзя судить других: «Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего ЧЕСТНОГО АРТИСТА! Благородно! Честно!», - написал король поп-музыки.

Сергей Шнуров сочинил стихотворение, которое посвятил Билану:

«Дмитрий брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, Наблюдать, как Д. Билан, В зюзю пьяный вертит тазом. Пусть заходятся от злобы, Комментарии жуя. Выступил бы трезвым, что бы Написали? Ни****я! За тебя Гном Гномыч топит, Не последний парень в шоу! Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо».

Кристина Орбакайте в своем комментарии написала, что все будет хорошо, а ее мама Алла Пугачева поставила сердечко в знак поддержки.

«Бывают у всех ошибки, Димка. Ты молодец, что извинился публично! Надеюсь, что жители города примут правильно твои слова, и все будет отлично. Безмерно люблю», - призналась Лада Дэнс.

«Димка! Держись! Ты боец! Ты справишься!», - откликнулась Дарья Повереннова.

Поддержку артисту также выразили Евгений Плющенко, Наталья Подольская, Ксения Сухинова, Катя Добрякова и сотни его поклонников.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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