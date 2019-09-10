«Все мы не без греха»: Пугачева, Валерия, Киркоров, Шнуров и другие звезды вступились за Билана после его «пьяного» выступления в Самаре

Диму поддержали его коллеги-артисты, отметив, что его смелость признаться в ошибках и попросить прощения достойна уважения.

«Дима, в Самаре будет без сомнений наверное лучший концерт в твоей жизни,мы уже договариваемся про Площадку ! Ждём место под детскую площадку ,ждем когда ты подаришь городу ее , ждем аппарат для детской больницы ! Спасибо за искренность , твоя Команда всегда с тобой ! Ты -большой Артист , который не имеет права на ошибку , но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников , но и для всех нас ! Я очень , что Самара простит тебя .... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди !!!», - написала Яна Рудковская (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Димочка, дорогой! Ты очень хороший человек и прекрасный артист. Ты переживаешь, и это в очередной раз подтверждает вышесказанное. Всякое случается, все мы живые люди, но твоя реакция в высшей степени благородна и честна. Уверена, что за искренность твои поклонники будут тебя уважать и любить ещё больше», - написала Валерия.