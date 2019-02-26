«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли

«Дети красивые, гены у них конечно», «Все мальчики, кроме Захары», «Я думала у нее были дочери», «Может дети и красивые (но только кровные), да и то что за прически и одежда... Не понятно.. Особенно девочки.. Почему то жалко их», «Какой то ужас наводит эта семья», «Такое впечатление, что она взялась за непосильную ношу, складывается впечатление что она не успевает следить за всеми детьми, за их внешним видом и психикой. Она всегда безупречно выглядит, но дети... Странная свобода», — обсуждают семью пользователи Рунета в комментариях Instagram-странице сайта «Супер».

«Близнецы и Шило copy/paste Бред Питт», «Их дочка старшая, очень становится похожа на Джоли», «Сын на нее похож. А дочка старшая на Питта», «Шайло на Джоли, близняшки на Бреда», «Шайло — вылитый молодой Брэд Питт», — спорят они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: eastnews, globallookpress