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Все дело в матери: Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не женат

39-летний популярный российский ведущий и актер никогда не был женат и не имеет детей. Корчевников откровенно признался, какую роль в выборе невесты играет его мать. Как рассказал звезда сериала «Кадетство», ближайшая родственница чаще всего не одобряет выбор своего сына. В новом выпуске программы Бориса «Судьбы человека» на канале Россия 1 герой и ведущий затронули проблему матерей и невесток.
Все дело в матери: Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не женат

Гостем последнего эпизода стал певец и сын Олега Газманова Родион. Молодые люди завели разговор на тему отношений между будущими невестами и их возможными свекровями.

Старший наследник заслуженного артиста отметил, что его мать и бывшая супруга Олега Газманова Ирина практически всегда скептически относилась к девушкам, которые появлялись в жизни 40-летнего артиста. Родион считает, что, возможно, именно поэтому он до сих пор холост.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ведущий в путешествии по Великому Новгороду

Фото: @b.korchevnikov/Instagram

Борис Корчевников поддержал звездного гостя, и рассказал, что находится в такой же ситуации.

Борис Корчевников с котиком

«Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — сообщил ведущий.

Борис Корчевников известен своей скромностью. Артист не был замечен в громких романах или скандалах, и всегда с теплотой отзывается о своих бывших пассиях. Последней любовью ведущего была актриса Анна-Сесиль Свердлова. Корчевников признался, что именно бывшая избранница познакомила его с церковью, что изменило его жизнь.

Фото и видео: Instagram

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