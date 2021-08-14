Все дело в матери: Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не женат
Гостем последнего эпизода стал певец и сын Олега Газманова Родион. Молодые люди завели разговор на тему отношений между будущими невестами и их возможными свекровями.
Старший наследник заслуженного артиста отметил, что его мать и бывшая супруга Олега Газманова Ирина практически всегда скептически относилась к девушкам, которые появлялись в жизни 40-летнего артиста. Родион считает, что, возможно, именно поэтому он до сих пор холост.
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Фото: @b.korchevnikov/Instagram
Борис Корчевников поддержал звездного гостя, и рассказал, что находится в такой же ситуации.
«Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — сообщил ведущий.
Борис Корчевников известен своей скромностью. Артист не был замечен в громких романах или скандалах, и всегда с теплотой отзывается о своих бывших пассиях. Последней любовью ведущего была актриса Анна-Сесиль Свердлова. Корчевников признался, что именно бывшая избранница познакомила его с церковью, что изменило его жизнь.
Фото и видео: Instagram
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