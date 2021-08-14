Все дело в матери: Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не женат

Гостем последнего эпизода стал певец и сын Олега Газманова Родион. Молодые люди завели разговор на тему отношений между будущими невестами и их возможными свекровями.

Старший наследник заслуженного артиста отметил, что его мать и бывшая супруга Олега Газманова Ирина практически всегда скептически относилась к девушкам, которые появлялись в жизни 40-летнего артиста. Родион считает, что, возможно, именно поэтому он до сих пор холост.