«Все было, как в тумане»: Маргарита Грачева рассказала о тяжелых третьих родах
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Фото: Instagram
Блогер и активист Марагрита Грачева вместе со вторым супругом Максимом отмечает первый день рождения общего сына Ярослава. Мальчик появился на свет месяц назад. В честь этого события 28-летняя инстамама решила рассказать о том, как прошли ее третьи роды, а заодно поделилась первыми снимками малыша из роддома.
Маргарита уточнила, что роды произошли на 41-й неделе беременности. При этом схватки начались ближе к полуночи, так что в роддом пришлось отправляться в середине ночи. Некоторый стресс без пяти минут родителям доставили разводные мосты, но супруги смогли добраться до медиков до того, как их развели.
Около четырех часов Грачева провела в родильном зале, ожидая начала родов, и только к восьми утра начался их основной этап. «Схватки стали очень болючими. И я решила сделать анестезию, хотя старших сыновей рожала без обезболивания. И это было правильное решение, я смогла отдохнуть, и даже немного поспать до потуг. Дальше всё было, как в тумане, я слабо помню потуги. Разум меня посетил уже в 10.10, когда появился наш малыш и мне сразу положили его на грудь!.. Не буду врать и писать, что это было просто. Роды — это сложный процесс, и в третий раз я безумно волновалась», — призналась Грачева.
Девушка поблагодарила врачей за квалифицированную помощь.
Ранее Маргарита Грачева рассказала, как ей даются заботы о новорожденном с учетом того, что она пользуется протезом руки.
Фото и видео: margoritka1211/Instagram