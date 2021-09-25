«Все было, как в тумане»: Маргарита Грачева рассказала о тяжелых третьих родах

Около четырех часов Грачева провела в родильном зале, ожидая начала родов, и только к восьми утра начался их основной этап. «Схватки стали очень болючими. И я решила сделать анестезию, хотя старших сыновей рожала без обезболивания. И это было правильное решение, я смогла отдохнуть, и даже немного поспать до потуг. Дальше всё было, как в тумане, я слабо помню потуги. Разум меня посетил уже в 10.10, когда появился наш малыш и мне сразу положили его на грудь!.. Не буду врать и писать, что это было просто. Роды — это сложный процесс, и в третий раз я безумно волновалась», — призналась Грачева.

Девушка поблагодарила врачей за квалифицированную помощь.

Ранее Маргарита Грачева рассказала, как ей даются заботы о новорожденном с учетом того, что она пользуется протезом руки.