«Из-за Фриске многие женщины этого боятся»: Семенович рассказала о заморозке яйцеклеток

Бывшая солистка группы «Блестящие» в 42 года точно решила, что готова к рождению своего первенца. «Я так напиталась жизнью, что готова отказаться от гастролей и всего, чтобы заняться ребенком. Смогу всегда сама заработать. Несмотря на белые волосы и большую грудь, я умная и самодостаточная женщина, которая может содержать себя», — пояснила артистка в шоу «Ниче святого» для «Сберзвука». Анна Семенович состояла в разных романтических отношениях, однако ни одни из них не закончились благоприятно. Артистка так и не встретила того самого, с кем захотела бы создать семью.

Семенович открыто призналась, что заморозила яйцеклетку, ведь понимает, что не молодеет и с каждым годом ее шанс стать мамой уменьшается. Звезда российского шоу-бизнеса не понимает, почему многие женщины боятся данной процедуры и осознанно лишают себя счастья. «Почему не говорить о том, что я заморозила яйцеклетку? Многие боятся, что с ними случится такое же, как с Фриске. Хотя Жанна никогда не замораживала яйцеклетки и ничего такого не делала», — рассказала певица.