Все беды из-за квартиры в Москве: Данила Козловский попал на десятки миллионов рублей

Беда пришла, откуда не ждали. Актеру Даниле Козловскому придется предстать перед судом. Оказалось, что знаменитость проходит ответчиком в деле о банкротстве агентства недвижимости, сотрудники которого помогли ему в свое время приобрести роскошную квартиру в центре столицы. Стоимость жилья в этом элитном ЖК в доме премиум-класса «Современник» на улице Машкова недалеко от Чистопрудного бульвара начинается от 40 миллионов рублей, сообщает издание «СтарХит».

Несколько лет назад Козловский решил вложиться в статусное жилье, не предполагая, чем это в итоге для него обернется. Назначенный конкурсный управляющий обанкротившейся компании подал в суд на нескольких жильцов, в том числе и на актера, который попал под горячую руку из-за того, что до сих пор не оплатил в полной мере квадратные метры.

Кроме того, на данный момент звезда участвует в разбирательствах по иску от собственной компании «ДК Интертейнмент» к видеосервису Start. В свое время Козловский снимал для платформы сериал «Карамора», за передачу прав на который ему должны были выплатить около 1 миллиарда рублей. Сумму решено было разбить на несколько частей, и одно из поступлений ожидалось в марте текущего года. После того, как Козловский не дождался выплат, он решил через суд потребовать от видеосервиса причитающиеся ему 128 миллионов рублей.