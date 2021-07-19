Время отпусков: где отдыхают Мирослава Дума, Ксения Собчак и другие звезды этим летом

Лето в самом разгаре, как и отпуска – звезды российского шоу-бизнеса не исключение. Мы посмотрели блоги знаменитостей, и выяснили, где сейчас отдыхают актеры и музыканты.

Наталья Рудова отправилась в Монако и нашла себе прекрасную компанию в лице старой подруги и интересного мужчины – Анастасии Решетовой и ее сына от Тимати, Ратмира. Расслабляясь, актриса совмещает приятное с полезным и снимает TikTok.