Время отпусков: где отдыхают Мирослава Дума, Ксения Собчак и другие звезды этим летом
Лето в самом разгаре, как и отпуска – звезды российского шоу-бизнеса не исключение. Мы посмотрели блоги знаменитостей, и выяснили, где сейчас отдыхают актеры и музыканты.
Наталья Рудова отправилась в Монако и нашла себе прекрасную компанию в лице старой подруги и интересного мужчины – Анастасии Решетовой и ее сына от Тимати, Ратмира. Расслабляясь, актриса совмещает приятное с полезным и снимает TikTok.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenialferova
Ксения Бородина легко доказывает почти бывшему мужу Курбану Омарову, что он потерял – даже на отдыхе она примеряет шикарные наряды. После семейного кризиса телеведущая приходит в себя в Бодруме в компании друзей и дочерей.
Сам Омаров, кстати, в Москве тоже не сидит – вместе с сыном он проводит время в Сочи.
Ксения Собчак вместе с сыном прекрасно проводит время в Сен-Тропе – русских немного, однако есть, кому продемонстрировать стильные и романтичные летние платья и шляпку от Hermes.
Звезды старой школы Мальдивам и Турции предпочитают проверенные наши курорты – Надежда Бабкина отдыхает в Крыму и тоже не забывает примерять эффектные отпускные луки.
Мирослава Дума отправилась в Италию и делится со своими подписчиками местными красотами.
Ксения Алферова предпочитает отдыхать в России – со своими поклонниками она поделилась душевным видео выходного на реке.
А Настя Ивлеева, насладившись видами Рима и побывав с подругами в Греции, продолжает свое путешествие и гуляет по Парижу.
В своем блоге она показывает подписчикам парижские улицы и признается в любви к этому городу.
Фото: Instagram Наталии Рудовой, Ксении Собчак, Ксении Бородиной, Насти Ивлеевой, Ксении Алферовой, Мирославы Думы
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