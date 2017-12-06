В Сети появился ролик, в котором заметно похорошевшая и посвежевшая артистка записывает выступление для новогоднего «голубого огонька».

Поклонники 70-летней певицы в комментариях к видео восхищаются ее внешностью и удивляются тому, насколько хорошо она выглядит: «Раньше я думал, что время для нее остановилось. Сейчас вижу, что нет - для нее оно идет вспять... Еще больше помолодела, похудела, похорошела!», «Бесподобная и сногсшибательная София Михайловна», «До чего хороша! Еще лучше, чем в прошлом году», «Слов нет! Хорошааааа!!!! Я убита!!!!», «Фантастика», «Не перестаю восхищаться, идеал женщины! Люблю!!!», «Шикарная женщина. Можно восхищаться бесконечно».

Фото: globallookpress, starface, instagram